Starfield: i DLC introdurranno le stazioni spaziali? Un grosso bug sembra suggerirlo

Sebbene i giocatori di Starfield abbiano la possibilità di acquistare, rubare e gestire numerose navicelle, non vi è alcun sistema per fare altrettanto con le stazioni spaziali. Sembrerebbe però che qualcuno sia riuscito a sfruttare un bug e a conquistare una di queste enormi strutture volanti.

Un giocatore del titolo Bethesda Game Studios è riuscito a compiere un'impresa impensabile. Dopo aver raggiunto La Chiave, ossia la stazione spaziale che funge da quartier generale della Flotta Cremisi (i pirati spaziali di Starfield), ha pensato bene di farla sua. Come testimoniano i racconti e le immagini di VeganSatan666420 su Reddit, tutto è nato vendendo una nave rubata ai membri della Flotta Cremisi. Per qualche strano motivo, il gioco ha poi permesso all'utente di impostare la Chiave come nave casa, consentendogli sia di modificarla che di pilotarla. Felice dell'accaduto, il giocatore ha quindi apportato alcune modifiche nella schermata di personalizzazione e poi l'ha fatta atterrare su un pianeta.

Si tratta di un bug piuttosto importante che, secondo alcuni, potrebbe rappresentare un indizio sul futuro del titolo. C'è chi ritiene che tale problematica sia dovuta al fatto che in futuro potremo gestire le stazioni spaziali proprio come accade adesso con le navi e non è da escludere che tale meccanica sia in arrivo con la prima espansione di Starfield. In ogni caso è possibile che, scoperto il bug, gli sviluppatori decidano di pubblicare un fix che impedisca ad altri giocatori di fare altrettanto.

In attesa di scoprire come reagirà Bethesda, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'elenco delle fazioni più popolari tra i giocatori di Starfield.