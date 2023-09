Starfield: il DLSS 3 disponibile su PC con una mod, questa volta gratis

Dopo la mod a pagamento che consente di abilitare la tecnologia di upsampling di Nvidia, ne arriva un'altra, questa volta completamente gratuita, con cui potrete godere del DLSS 3 per la versione PC di Starfield.

Ad aver pubblicato la nuova mod di Starfield che permette di attivare il DLSS 3 e sostituire l'FSR 2 integrato nativamente nel gioco è LukeFZ, che eventualmente potete decidere di supportare tramite la sua pagina Patreon.

La mod funziona in modo molto diverso da quella venduta da PureDark. La prima passa per un Reshade per poter funzionare, mentre quella di LukeFZ utilizza librerie di terze parti come NVIDIA Streamline, Ultimate ASI Loader e MinHook. Ecco il processo di installazione delineato da LukeFZ:

Scarica la versione della mod corrispondente all’edizione del tuo gioco (Steam o Xbox/Microsoft Store);

Estraila nella directory del gioco (FSR2Streamline.asi, insieme agli altri file/cartelle del file .zip, dovrebbe trovarsi accanto a Starfield.exe). Scarica le ultime DLL DLSS e DLSS-FG e inseriscile nella cartella "streamline" nella directory del gioco;

Avvia il gioco.

Lo svantaggio di questa nuova mod è che non esiste un menu separato per modificarne i parametri. Pertanto, per eseguire qualsiasi tipo di configurazione avanzata, sarà necessario avviare il gioco una prima volta e quindi modificare successivamente in modo manuale il file config.json. In ogni caso, difficilmente avrete bisogno di operare cambiamenti avanzati, e con tutta probabilità basterà attivare l'opzione dedicata all'FSR 2 dalle impostazioni di gioco. Per procedere al download della mod, vi rimandiamo a questo indirizzo.

Nel suo periodo di accesso anticipato, Starfield ha raccolto oltre 2 milioni di giocatori tra Steam e Xbox.