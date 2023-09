Starfield, DLSS e FSR a confronto: come gira meglio il GDR Sci-Fi su PC?

Dopo aver offerto un video confronto tra le versioni PC e console di Starfield, il canale ElAnalistaDeBits propone un nuovo filmato dedicato alla space opera di Bethesda, questa volta soffermandosi sui benefici di Nvidia DLSS e AMD FSR su PC.

Come ben saprete, Starfield non supporta in maniera nativa il DLSS di Nvidia, essendoci peraltro di mezzo una collaborazione stretta tra Bethesda e AMD. Come prevedibile, però, la community dei modder ci ha messo davvero poco tempo per lanciare una versione non ufficiale del DLSS di Starfield (DLSS 3 è stato recentemente pubblicato come mod a pagamento). Come potete evincere dando uno sguardo al filmato che trovate in apertura, il DLSS è in grado di offrire benefici maggiori rispetto all'FSR, sopratutto dal punto di vista delle prestazioni.

L'analisi di ElAnalistaDeBits si concentra successivamente sulle impostazioni grafiche disponibili nelle impostazioni di gioco. Filtri e opzioni grafiche non presentano particolarmente accentuate, rendendo perfettamente godibili anche i preset medi o bassi, che peraltro vanno ad incrementare in maniera tangibile la fluidità di gioco.

Il content creator, infine, offre una panoramica di Starfield su Steam Deck e Rog Ally: nel primo caso abbiamo un cap a 30fps (vengono segnalati dei cali nelle fasi più concitate), mentre nel secondo viene rilevato un framerate superiore ma più instabile.