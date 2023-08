Starfield e il DLSS: 'Nulla vieta a Bethesda di supportarlo', spiega AMD

A margine della presentazione ufficiale di FSR 3, Frank Azor di AMD ha aperto una finestra sull'universo sci-fi di Starfield per riferire che Bethesda non avrebbe alcun vincolo o divieto per implementare il DLSS nella versione PC della space opera in arrivo anche su Xbox Series X|S e Game Pass.

Ai microfoni di The Verge, il boss della divisione Gaming di AMD e co-fondatore di Alienware ha ritenuto opportunito sottolineare che "se Bethesda vuole implementare il DLSS in Starfield, ha il pieno supporto da parte di AMD".

A detta di Azor, quindi, la partnership tra Bethesda e AMD per Starfield non prevede alcun genere di divieto nel supporto di tecnologie di upscaling e upsampling della 'concorrenza', a cominciare ovviamente da NVIDIA e dal suo ormai celebre DLSS (senza dimenticare Intel e il suo XeSS).

Consapevole delle critiche sollevate dalla community per la sistematica assenza del DLSS dalle funzionalità che vengono supportate dai videogiochi di sviluppatori che stringono accordi con AMD, Azor ammette che la situazione è piuttosto delicata dichiarando che "vogliamo stare molto attenti a non dare delle risposte sbagliate ai nostri partner. Nello stipulare questo genere di accordi, chiediamo sempre ai partner che finanziamo se sono disposti a dare la priorità alla tecnologia FSR. Ma se i nostri partner ci chiedono di supportare DLSS, diciamo sempre di sì. Perciò, se e quando Bethesda deciderà di inserire il DLSS in Starfield, avrà il nostro pieno supporto".

L'alto dirigente di AMD ricorda inoltre come Bethesda abbia deciso di dare priorità alla tecnologia di upscaling FSR in funzione dei benefici garantiti dal suo supporto in ambiente console: anche la versione Xbox Series X|S di Starfield, infatti, trarrà vantaggio dall'FSR, in funzione dell'architettura hardware basata su tecnologia AMD delle piattaforme verdecrociate. La redazione di The Verge, alla luce delle dichiarazioni di Azor, ha chiesto un chiarimento a Bethesda.

In attesa di una risposta da parte della sussidiaria di Zenimax e Microsoft, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su Starfield e le ultime novità svelate da Todd Howard, dalle mod alla lore.