Starfield senza DLSS su PC? Arriverà con una mod, ma non sarà gratis

Come emerso nei giorni scorsi, sembra che Starfield non supporterà il DLSS su PC, un fatto che ha già fatto storcere il naso a molti giocatori. Un modder avrebbe già pronta la soluzione sulla questione, accompagnata però anche da una cattiva notizia.

PureDark conferma l'intenzione di voler implementare l'apprezzata tecnologia di upscaling targata NVIDIA su Starfield non appena avrà a disposizione il kolosall sci-fi di Bethesda, tuttavia la mod che abiliterà il DLSS non sarà distribuita gratis: attraverso un post di precisazioni sul suo server Discord, il modder dichiara che l'accesso alla sua creazione sarà solo a pagamento via Patreon.

"Molti criticheranno la mia decisione di non rendere gratuita la mod, ma io guardo oltre. Siete tutti invitati a creare la vostra implementazione gratis e distribuirla senza costi aggiuntivi rendendo così inutile il mio lavoro. Mi sono stufato di leggere post su Reddit", afferma PureDark in maniera piuttosto chiara e diretta. Nonostante ciò, in molti non hanno apprezzato la mossa del modder, manifestando il proprio malcontento su Discord in replica alla sua precisazione.

In precedenza è stato annunciato che AMD sarà partner esclusivo di Bethesda per Starfield, una collaborazione che porterà all'implementazione dell'FSR 2.0 all'interno dell'atteso Action/RPG disponibile su PC e Xbox Series X/S a partire dal prossimo 6 settembre.