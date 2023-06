Starfield, niente DLSS? Supporto garantito prima del lancio, promette un modder

L'annuncio della partnership tra Bethesda e AMD per Starfield ha 'messo in allarme' tutti coloro che temono la possibile assenza del DLSS nella versione PC della space opera di Todd Howard. Il noto modder PureDark si dice però pronto a rimediare alla possibile assenza dell'upscaler 'intelligente' di NVIDIA.

Il programmatore indipendente che ha messo il turbo a Fallout 4 con DLSS, FSR e XeSS ha infatti promesso di mettersi immediatamente al lavoro (quando ne avrà l'opportunità) per integrare l'upscaler di NVIDIA nella versione PC di Starfield.

Con un post condiviso sulle pagine del subreddit ufficiale della casa verde, PureDark ha rassicurato i futuri colonizzatori spaziali di Starfield spiegando che "non c'è da preoccuparsi. Riuscirò a introdurre il supporto a DLSS 3 nel corso dei cinque giorni di accesso anticipato, per poi aggiungere delle versioni indipendenti del DLSS 2 qualora servissero (proprio come ho fatto con Jedi Survivor)".

Grazie a PureDark (ed eventualmente anche ad altri modder che si cimenteranno in un progetto analogo), chi possiede una GPU GeForce RTX Serie 40 potrà giocare a Starfield su PC in DLSS 3 sin dal giorno di lancio, previsto per il 6 settembre anche su Xbox Series X|S e Game Pass. Sapevate che PureDark sta sviluppando anche la mod DLSS 3 per Elden Ring?