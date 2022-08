Starfield, DOOM, Fallout e The Elder Scrolls nelle nuove immagini da colorare di Bethesda

Prima di lasciarvi agli artwork condivisi da Bethesda, vi invitiamo a dare un'occhiata al video sulla storia del Creation Engine di Bethesda , il motore grafico adottato in questi anni da Todd Howard e compagni per plasmare gli universi ruolistici a mondo aperto di The Elder Scrolls, Fallout e, nella sua versione 2.0, della futura space opera Starfield.

La simpatica iniziativa di Bethesda coinvolge anche i curatori dei singoli profili social delle serie di Fallout, The Elder Scrolls e DOOM, con ulteriori scenette da colorare. Nelle immagini in bianco e nero di Bethesda non poteva di certo mancare un riferimento a Starfield , l'atteso GDR open world destinato ad arrivare su PC, Xbox Series X/S e Game Pass nel 2023 (si spera entro e non oltre la prima metà del prossimo anno).

Mentre cresce l'attesa per gli annunci del QuakeCon 2022 , i curatori dei social di Bethesda invitano i fan della compagnia a celebrare la Giornata Nazionale dei Libri da Colorare pubblicando delle squisite immagini in bianco e nero di Starfield, DOOM, Fallout e The Elder Scrolls.

It’s #NationalColoringBookDay. 🖍️



Here are a few coloring pages from our worlds to make your own! pic.twitter.com/6fvavhPa99 — Bethesda (@bethesda) August 2, 2022

Bring this image of Vasco on a distant planet to life for #NationalColoringBookDay!https://t.co/VmN70WE9ru pic.twitter.com/7ZHlgJ43mx — Starfield (@StarfieldGame) August 2, 2022