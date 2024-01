Starfield era più complesso e hardcore durante lo sviluppo, suggerisce un leak

Con i suoi oltre mille pianeti da esplorare e i numerosi sistemi di gioco che lo caratterizzano, Starfield non può certamente essere considerato come un gioco semplice, ma un leak suggerisce che nei piani iniziali di Bethesda avrebbe dovuto essere ancor più complesso e addirittura hardcore.

In un'intervista di qualche tempo fa, Todd Howard aveva già confermato che durante lo sviluppo gli elementi survival erano più accentuati e una recente sortita nei file di gioco effettuata da un fan chiamato Redsaltyborger ha approfondito la questione portando alla luce diverse meccaniche rimosse dalla versione finale.

Pare innanzitutto che nei primi prototipi di Starfield ci fossero molti più pericoli con cui confrontarsi durante l'esplorazione spaziale, come conferma il ritrovamento di una vecchia mappa stellare (ben più dettagliata di quelle che appaiono nel gioco finale), nella quale viene indicata la presenza di radiazioni solari e micrometeoriti, minacce di cui attualmente i giocatori non devono affatto preoccuparsi. I file scovati dall'utente confermano inoltre che originariamente era previsto il consumo di carburante nello spazio e meccaniche di commercio e scambio ben più approfondite, che vanno a contrapporsi all'economia "statica" che invece caratterizza il gioco finale.

Il leak tratteggia dunque i connotati di un videogioco con un'economia più approfondita e un maggior numero di pericoli spaziali, dunque nel complesso più hardcore e complicato. La rimozione di queste meccaniche, in ogni caso, non va vista necessariamente con un'accezione negativa, dal momento che bilanciare un videogioco è alquanto complicato e certamente non conosciamo tutte le sfide che gli sviluppatori hanno dovuto affrontare durante la lavorazione. La Tod Howard, in un'intervista di agosto 2023, ha dichiarato che ci sono voluti sette anni di sviluppo per rendere Starfield divertente da giocare. Inoltre, non è escluso che alcune di queste caratteristiche possano tornare in futuro, anche perché Starfield è destinato ad aggiornarsi ancora a lungo.