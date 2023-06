Starfield sarebbe dovuto uscire molto prima: Microsoft ha dato più tempo a Bethesda

La colossale presentazione offerta dallo Starfield Direct ha svelato una miriade di informazioni sulla trama e il gameplay di Starfield. Ora, Phil Spencer condivide anche alcuni retroscena sulla produzione dell'ambizioso GDR.

Nel corso di un'intervista concessa al termine dell'evento - e che potete visionare in apertura -, il volto di Xbox ha raccontato le conseguenze generate dall'ingresso di Bethesda nella famiglia Microsoft. In origine, ha spiegato Phil Spencer, Starfield sarebbe dovuto uscire in una finestra temporale molto antecedente a quella inizialmente annunciata al pubblico. In un primo momento, lo ricordiamo, Redmond aveva indicato il novembre 2022 come data di lancio del GDR. Successivamente, tale obiettivo fu però mancato, con la decisione di rendere disponibile il gioco solamente dal 6 settembre 2023.



Ebbene, apprendiamo ora da Phil Spencer che al momento dell'acquisizione, Starfield aveva già una finestra di lancio prevista, ancora anteriore rispetto al già citato novembre 2022. In quel momento, racconta il dirigente, "mi incontrai con Todd Howard e gli dissi che avevamo intenzioni di concedere al team il tempo di finire il gioco". Purtroppo, Phil Spencer non ha offerto ulteriori retroscena in merito alla decisione: non sappiamo dunque quale fosse lo stato del gioco in quella fase e se vi fossero feature ora confermate che non erano ancora state implementate.



Per scoprire il risultato finale proposto da Starfield su Xbox Series S, Xbox Series X e PC, non resta che attendere ancora pochi mesi.