Starfield: i nuovi driver per GPU Arc di Intel migliorano le prestazioni di oltre il 100%

Con il rilascio dei nuovi driver 31.0.101.4887 per GPU Arc e Iris, Intel mira a migliorare sostanzialmente le prestazioni su Starfield, che è stato recentemente arricchito dall'Update 1.7.36. Il potenziamento si sente, in effetti, con un beneficio di fino al 149% in più rispetto al passato.

Nonostante i nuovi driver non siano sufficienti per categorizzare il gioco come "Game On", vale a dire come completamente ottimizzato, l'aggiornamento compie un gigantesco passo in avanti.

Le ottimizzazioni che riguardano l'aggiornamento riguardano il DirectX 12 di Starfield, con prestazioni migliorate fino al 117% a 1080p con impostazioni Ultra e Prestazioni migliorate fino al 149% a 1440p con impostazioni High.

Il beneficio dei driver per GPU Arc e Iris si estenderanno anche oltre l'universo di Starfield, migliorando le prestazioni di altri giochi, quali Call of Duty: Modern Warfare III (Beta), Total War: PHARAO e Lords of the Fallen. Migliorano anche il DirectX 12 di Forza Motorsport di F1 23, nel prima caso solo per i settaggi Ultra, nel secondo sia per Ultra che per High.

Inoltre, questo aggiornamento del driver prevede il supporto ufficiale per la scheda grafica Arc A580. Il tempismo sembra essere particolarmente azzeccato, considerando che la GPU è ora ufficialmente integrata nel driver. Sicuramente tutte novità gradite per i giocatori di Starfield, che continuano a essere numerosi su Steam e Xbox.