Starfield: due mod agiscono sull'interfaccia utente e sull'inventario

Attraverso due distinti aggiornamenti amatoriali, il modder m8r98a4f2 ha modificato - molti direbbero "migliorato" - due aspetti piuttosto critici per la community di Starfield: l'inventario e l'interfaccia utente.

La prima delle due mod in questione prende il nome di StarUI HUD e agisce proprio sull'interfaccia utente. Fornisce al giocatore il pieno controllo sulla maggior parte dei widget HUD e gli consente di ridimensionare, spostare, ricolorare o disabilitare la maggior parte dei widget HUD. L'elenco del bottino può mostrare colonne aggiuntive e rivelare la scheda oggetto per gli elementi selezionati al passaggio del mouse.

La seconda delle due mod, invece, è StarUI Inventory e nasce per migliorare tutte le schermate dell'inventario su PC con uno stile di visualizzazione compatto, maggiori dettagli nelle colonne ordinabili, icone delle etichette oggetto, categoria sulla barra laterale sinistra e molte altre aggiunte che migliorano la qualità della vita.

Questa coppia di mod si unisce ad altre che rispondono alle lamentele della community, come ad esempio la mod che facilita il volo tra i pianeti in Starfield senza caricamenti, e dunque non è l'unica il cui scopo è migliorare l'esperienza complessiva della space opera di Bethesda.

Nel frattempo, il publisher ha in programma di supportare Starfield per almeno altri 5 anni e Todd Howard ha dichiarato che il supporto ufficiale alle mod di Starfield arriverà a partire dal 2024. Molti, naturalmente, sperano che le due mod di m8r98a4f2 siano fra quelle supportate ufficialmente.