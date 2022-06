Starfield: quanto dura, quanti pianeti ci sono e quanto è grande il gioco Bethesda?

Grazie alle informazioni emerse durante l'evento Xbox & Bethesda Showcase, i fan in attesa di Starfield hanno potuto dare un'occhiata a quella che sarà, indicativamente, l’estensione del nuovo gioco di ruolo targato Bethesda. Su queste pagine trovate già tutte le novità su Starfield, ma quanto sarà grande esattamente l’opera in questione?

Non c’era alcun dubbio sul fatto che Starfield si sarebbe dimostrato un progetto ambizioso, ma le parole di Todd Howard riguardo a “oltre 1000 pianeti” (distribuiti in più di cento sistemi planetari) hanno ugualmente stupito. Stando alle dichiarazioni del director, ognuno dei corpi celesti esplorabili all’interno del gioco potrà essere approcciato in totale libertà, a partire dall’atterraggio sulla sua superficie effettuabile in qualsiasi punto si desideri. Si parla anche della possibilità di esplorare il Sistema Solare e la Terra in Starfield e infine, ad assicurare buona varietà in questo universo di contenuti, non mancheranno vari tipi di biomi diversificati.



Tra flora mai vista prima, risorse da analizzare e forme di vita aliene, l’avventura intergalattica messa in piedi da Bethesda si direbbe quindi essere a dir poco sterminata. Idealmente la storia di Starfield durerà circa 30/40 ore con una longevità superiore del 20% rispetto agli alti giochi di Bethesda. Starfield esce nel 2023 su Xbox Series X/S e PC, gratis dal lancio su Xbox Game Pass.