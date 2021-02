Starfield, c'è chi punta al 2021 come anno di lancio: è davvero possibile?

Starfield è al tempo stesso uno dei giochi più attesi in assoluto e uno dei più grandi misteri. Lungamente vociferato e infine annunciato durante la conferenza di Bethesda all'E3 del 2018, l'RPG fantascientifico non si è mai mostrato ufficialmente in azione.

La compagnia di sviluppo continua a mantenere il più stretto riserbo al riguardo, invitandoci a pazientare nell'attesa. Di tanto in tanto, in ogni caso, Starfield ritorna al centro dell'attenzione, come accaduto recentemente in occasione del leak di alcuni presunti screenshot di una vecchia build. È riaccaduto nella giornata di ieri, quando il noto content creator Rand al Thor 19, nel corso dell'ultima puntata del suo podcast, si è mostrato piuttosto fiducioso nei confronti di un'uscita di Starfield nel 2021. È davvero possibile?

Le parole di Rand al Thor 19 vanno ovviamente prese con le pinze, anche se è un content creator stimato oltre che molto vicino a Jez Corden, un giornalista esperto del mondo Microsoft e Xbox. Non c'è ancora nessun segnale abbastanza chiaro da rendere certa un'uscita nel 2021 (non è neppure iniziata la campagna marketing), anche se se ci sono alcune considerazioni interessanti da fare.

Vedere Starfield sul mercato entro la fine di quest'anno potrebbe non essere impossibile. Tanto per cominciare, lo scorso novembre Todd Howard di Bethesda ha affermato che la presentazione del gameplay di Starfield avverrà in prossimità della data d'uscita. Come già fatto in passato con Fallout 4, la compagnia del Maryland non intende passare anni a mostrare materiale, preferendo piuttosto una campagna marketing rapida e mirata (Fallout 4 venne presentato a giugno 2015 e lanciato a novembre dello stesso anno). Qualche giorno fa si è inoltre diffuso un rumor secondo il quale nel 2021 sarebbe in arrivo una grande esclusiva Microsoft resa possibile da un'acquisizione. Che sia proprio Starfield? L'IP è stata esplicitamente menzionata dalla casa di Redmond nel comunicato con cui ha annunciato l'acquisizione di Bethesda, e non ci stupiremmo affatto se rientrasse tra i primi titoli a vedere la luce dopo la finalizzazione dell'accordo, che dovrebbe ricevere l'approvazione della commissione il prossimo 5 marzo. Cosa ne pensate al riguardo?