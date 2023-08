Starfield 'è di fondamentale importanza' per Xbox Game Pass: la visione di Microsoft

Con la cometa di Starfield che sta per approdare su PC e Xbox, tutte le attenzioni di Microsoft sono rivolte inevitabilmente sulla space opera di Bethesda. Jerret West, CMO della divisione gaming della casa di Redmond, ritiene che Starfield sia di 'fondamentale importanza' per il futuro di Xbox Game Pass.

Ai microfoni di GamesIndustry.biz, il Chief Marketing Officer di Microsoft prende spunto dalla sua esperienza come ex dirigente Netflix per discutere del possibile impatto di Starfield sulla crescita del numero di abbonati al Game Pass: "Non c'è dubbio che Starfield porterà a un aumento nel numero di iscritti al Game Pass, e sicuramente stimolerà le vendite stesse del gioco, perchè in realtà tutto si riduce solo ed esclusivamente alle preferenze di acquisto degli appassionati".

Per West, la presenza di Starfield nel catalogo del Game Pass porterà grandi benefici non solo agli iscritti al servizio in abbonamento, ma anche a tutti gli sviluppatori che propongono i loro titoli all'interno del Game Pass: "Starfield sarà di fondamentale importanza per il Game Pass perché attirerà nuovi consumatori. In realtà, ciò che sostiene un servizio del genere è il coinvolgimento degli utenti. Il Game Pass offre tipologie sempre diverse di videogiochi, come Vampire Survivors, Dungeons of Hinterberg, Jusant o Pentiment, ovvero titoli da far scoprire a chi, magari, inizialmente non ritiene di poter spendere 50, 60 o 70 euro per giochi di questo genere. Quindi sì, Starfield sarà fondamentale perché porterà i giocatori a scoprire nuove tipologie di titoli, coinvolgendoli nell'ecosistema Xbox e spronandoli a proseguire l'abbonamento".

Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate il nostro approfondimento sulla nuova generazione di giochi indie su Xbox Game Pass, da Everspace 2 a Planet of Lana.