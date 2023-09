Starfield: c'è una mod con Phil Spencer, per averlo sempre con voi. No, davvero!

Le mod di Starfield aumentano a vista d'occhio (e presto vi proporremo una panoramica delle migliori mod di Starfield), in queste ore una modifica in particolare sta destando molto interesse: parliamo di Phil Spencer Flashlight, ecco come funziona!

Phil Spencer Flashlight semplicemente proietta il volto di Phil Spencer ogni volta che si accende la torcia in Starfield. Bello vero? Esatto, accendendo la torcia sarà proprio il responsabile della divisione Xbox a illuminarci e indicarci la via con la sua faccia.

Niente di più e niente di mano, una mod simpatica che potete scaricare gratis da NexusMods. Piuttosto popolare in queste ore è anche la mod DualSense Icons x Starfield che aggiunge su schermo i celebri tasti del controller PlayStation (quadrato, croce, cerchio e triangolo), non mancano poi mod tecniche per Starfield pensate per ottimizzare il comparto tecnico e le opzioni grafiche del gioco Bethesda.

Per saperne di più vi rimandiamo alle dieci curiosità su Starfield che dovete conoscere assolutamente e alla prova delle prime 40 ore di Starfield, presto arriverà anche la recensione completa a cura di Alessandro Bruni.

Starfield è disponibile dal primo settembre in accesso anticipato su PC e Xbox Series X/S, dal 6 settembre per tutti anche su Xbox Game Pass e PC Game Pass sin dal day one. Ecco come giocare a Starfield senza Xbox o PC con il Cloud Gaming.