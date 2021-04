Starfield sarà all'E3 2021? Bethesda potrebbe puntare forte sul gioco

Si continua a parlare di Starfield, ancora una volta però senza certezze e solamente per riportare rumor e voci di corridoio che vorrebbero il gioco in rampa di lancio per l'E3 2021, pronto a mostrarsi al pubblico alla fiera di giugno.

Stando a una serie di indiscrezioni, Bethesda potrebbe aver deciso di puntare tutto su Starfield per l'E3 2021 in programma dal 12 al 15 giugno, solamente online per evitare di dover radunare decine di migliaia di persone da tutto il mondo. La casa del Maryland (ora di proprietà di Microsoft) potrebbe mettere in luce Starfield svelando ufficialmente il gioco per la prima volta in assoluto. Fino ad oggi abbiamo visto il logo di Starfield ma la compagnia non ha mai mostrato un singolo frammento di gameplay, affermando l'intenzione di "svelare maggiori dettagli al momento giusto."

Se davvero Starfield uscirà alla fine del 2021, l'E3 di giugno è sicuramente una ottima occasione per puntare i riflettori sul progetto, è anche vero che c'è chi parla di un rinvio al 2022 per Starfield, con gli sviluppatori che avrebbero bisogno di più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto. Tutto tace da parte di Bethesda, ad oggi il publisher non ha ancora annunciato una conferenza per l'E3 2021.