Starfield Early Access: a che ora si potrà iniziare a giocare?

L’attesa per Starfield è alle stelle e i giocatori non vedono l’ora di poter mettere le mani sul prossimo grande progetto di Bethesda Softworks, che permetterà ai giocatori che acquisteranno alcune specifiche edizioni del titolo di giocare con qualche giorno d’anticipo. Ma quando verranno sbloccati i server?

Coloro i quali avranno la possibilità di giocare all’Early Access di Starfield, potranno avviare il gioco a partire dalle ore 2:00 del fuso orario italiano il prossimo 1 settembre 2023. L’applicazione non si sbloccherà quindi allo scoccare della mezzanotte e gli sviluppatori hanno scelto di renderla disponibile in contemporanea in tutto il mondo alla stessa ora (in alcuni paesi sarà ancora il 31 agosto 2023).

Per chi non lo sapesse, gli abbonati a Xbox Game Pass o PC Game Pass potranno giocare l’Accesso Anticipato di Starfield ad una condizione e sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come sbloccare questa funzionalità extra. Chi non dovesse avere la possibilità di giocare Starfield in Early Access dovrà invece attendere il 6 settembre 2023, quando si presume che il gioco verrà sbloccato sempre alle ore 2:00 italiane.

Vi ricordiamo che le recensioni di Starfield non arriveranno al lancio, dal momento che la stampa e i content creator inizieranno a giocare il 1 settembre 2023, in concomitanza con il lancio dell’Accesso Anticipato.