Starfield: l'editor del personaggio ci fa scegliere anche il suo DNA

Il primo passo per cominciare l'avventura di Starfield, il nuovo titolo Bethesda che ci attende il 6 Settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S, sarà quello di creare il nostro eroe. Potremo scegliere non soltanto che aspetto conferirgli, ma anche determinarne altri dettagli non meno primari.

Sono numerosi, infatti, i tratti con cui potremo delineare la personalità - ma anche il passato - del nostro avventuriero. Ogni viaggio, anche quelli fra le stelle, comincia con un primo passo e il menu di creazione iniziale promette di impegnarci un bel po'.

I tratti finora confermati nell'editor di Starfield

I dettagli completi del menu di creazione del personaggio in Starfield non sono ancora noti, ma finora sono state rivelate ben 16 caratteristiche con cui potremo dilettarci quando decideremo come plasmare il nostro eroe, oltre che il suo epico destino. Per alcuni di essi non è ancora chiaro come interverranno a livello di modifiche effettive sul nostro personaggio. Per esempio, possiamo scegliere se avere DNA Alieno o una Casa dei sogni, ma non è dato sapere cosa questo significhi all'atto pratico.

Nell'editor potremo anche immaginare e forgiare il carattere del nostro combattente. Possiamo assegnargli una personalità Empatica o Estroversa, anche se per ora non sappiamo che ripercussioni potrebbe avere a livello di gameplay. Sappiamo dalla descrizione in game, invece, che un eroe Introverso potrà andare in spedizione consumando meno ossigeno quando si avventura da solo, ma di più quando si avventura con altri compagni umani. In alternativa, possiamo assegnargli la caratteristica di Cosmonauta; in tal caso, il suo corpo sarà già abituato allo spazio, quindi la salute e la resistenza aumenteranno quando ci si troverà nello spazio ma diminuiranno quando si starà in superficie.

Possiamo anche determinare la reputazione del nostro personaggio. Potrebbe essere un Eroe adorato e diventare il centro dell'attenzione di un fastidioso Fan adorante che si presenterà a caso, non smetterà di parlare, si unirà all'equipaggio della nave e gli farà dei regali. In alternativa, potremo rinnegarci al ruolo di Eroe indesiderato, di cui ancora non si conoscono le conseguenze. Scopriamo, dunque, nell'elenco che segue tutte le voci che configurano i Tratti del personaggio di Starfield. Queste ci consentiranno di mettere un po' di noi, o togliere qualcosa di noi, dalla build che creeremo per il nostro combattente.

DNA Alieno

Casa dei sogni

Empatico

Estroverso

Colono del Collettivo Freestar

Eroe adorato

Introverso

Roba da ragazzi : invia automaticamente il 2% dei propri crediti a casa ogni settimana)

: invia automaticamente il 2% dei propri crediti a casa ogni settimana) Ratto delle strade di Neon: ottiene l'accesso a opzioni di dialogo speciali e migliori ricompense da alcune missioni su Neon (la taglia da parte di altre fazioni aumenta notevolmente)

ottiene l'accesso a opzioni di dialogo speciali e migliori ricompense da alcune missioni su Neon (la taglia da parte di altre fazioni aumenta notevolmente) Redivivo Illuminato : ottiene l'accesso a un forziere speciale pieno di oggetti nella Casa degli Illuminati a Nuova Atlantide, ma perde l'accesso al forziere del Sanctum Universum

: ottiene l'accesso a un forziere speciale pieno di oggetti nella Casa degli Illuminati a Nuova Atlantide, ma perde l'accesso al forziere del Sanctum Universum Redivivo Universale: ottiene l'accesso a uno scrigno speciale pieno di oggetti nel Sanctum Universum a Nuova Atlantide, ma perde l'accesso allo scrigno della Casa degli Illuminati

ottiene l'accesso a uno scrigno speciale pieno di oggetti nel Sanctum Universum a Nuova Atlantide, ma perde l'accesso allo scrigno della Casa degli Illuminati Abbraccio del Serpente : è cresciuto adorando il Grande Serpente; il salto gravitazionale fornisce un aumento temporaneo alla salute e alla resistenza, ma la salute e la resistenza si riducono se non continua a saltare regolarmente

: è cresciuto adorando il Grande Serpente; il salto gravitazionale fornisce un aumento temporaneo alla salute e alla resistenza, ma la salute e la resistenza si riducono se non continua a saltare regolarmente Cosmonauta

Caposquadra

Terra Firma

Nativo delle Colonie Unite

Eroe indesiderato

Le traduzioni qui sopra potrebbero variare nella versione italiana ufficiale del gioco, ma sono per il momento quelle mostrate nell'editor di Starfield. Per approfondimenti su questo e altri aspetti del gioco, consultate la nostra anteprima di Starfield. Vi ricordiamo che il gioco sarà anche sottotitolato in italiano.