Starfield, l'edizione fisica continua a scendere di prezzo su Amazon

Starfield è un gioco di ruolo d'azione uscito il 6 settembre per Microsoft Windows e Xbox Series X/S, sviluppato da Bethesda Game Studios e pubblicato da Bethesda Softworks, il titolo è stato inizialmente annunciato durante la presentazione di Bethesda all'E3 nel 2018. Si tratta della prima nuova IP sviluppata da Bethesda da oltre 25 anni.

Vi ricordiamo che il gioco è incluso nel Game Pass dal lancio sia su PC che su console Xbox Series X/S. Su Amazon è però è in super offerta l'edizione fisica, al prezzo di 49,99 euro con lo sconto di 31 euro dal prezzo di listino di 80,99 euro, è uscito il 6 settembre del 2023.

In Starfield ci avventureremo tra le stelle e potremmo esplorare più di 1.000 pianeti, scoprendo paesaggi incontaminati, aree popolate ed affrontando pericolosi nemici. Il personaggio che utilizzeremo nel gioco sarà completamente personalizzabile nell'aspetto e nelle abilità, con la possibilità di scegliere all'inizio dell'avventura se essere un esploratore esperto, un diplomatico affabile, un losco cyber-pirata o altri profili con caratteristiche diverse.

Nella lunga avventura incontreremo numerosi personaggi, affronteremo missioni con la possibilità di allearci con determinate fazioni, potremmo esplorare in lungo e largo il vastissimo mondo di gioco.

Saremo al comando della nave, personalizzabile sotto moltissimi aspetti, anche sotto i profili attacco e difesa, con la possibilità di selezionare i membri del gruppo e le loro funzioni all'interno del veicolo.

