Starfield, l'edizione fisica continua a scendere di prezzo su Amazon

Starfield è un gioco di ruolo d'azione uscito il 6 settembre 2023 per Microsoft Windows e Xbox Series X/S, sviluppato da Bethesda Game Studios e pubblicato da Bethesda Softworks, il titolo è stato inizialmente annunciato durante la presentazione di Bethesda all'E3 nel 2018. Si tratta della prima nuova IP sviluppata da Bethesda da oltre 25 anni.

In Starfield ci avventureremo tra le stelle e potremmo esplorare più di 1.000 pianeti, scoprendo paesaggi incontaminati, aree popolate ed affrontando pericolosi nemici. Il personaggio che utilizzeremo nel gioco sarà completamente personalizzabile nell'aspetto e nelle abilità, con la possibilità di scegliere all'inizio dell'avventura se essere un esploratore esperto, un diplomatico affabile, un losco cyber-pirata o altri profili con caratteristiche diverse.

Nella lunga avventura incontreremo numerosi personaggi, affronteremo missioni con la possibilità di allearci con determinate fazioni, potremmo esplorare in lungo e largo il vastissimo mondo di gioco.

Saremo al comando della nave, personalizzabile sotto moltissimi aspetti, anche sotto i profili attacco e difesa, con la possibilità di selezionare i membri del gruppo e le loro funzioni all'interno del veicolo.

