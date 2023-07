Starfield, un errore ed è subito un meme: 'è ingiocabile', scherzano i fan

Starfield è uno dei titoli più attesi dell'anno ed è proprio per questo che con l'uscita di questa prossima avventura è iniziata la sfida del decennio in casa Bethesda sulla grandezza della mappa di Starfield, Fallout 4 e Skyrim. L'attesa è alle stelle e la community videogiocatrice attende di poter prendere parte a questa epopea spaziale.

Non mancano però i dubbi attorno al grande progetto degli Xbox Studios, come visto negli ultimi giorni con la community che chiede chiarimenti per il supporto alle mod di Starfield su Xbox Series X/S. Eppure, al di là delle incertezze, l'utenza è sempre pronta a ritagliarsi dei momenti di ilarità; nella giornata di oggi, in quel di Reddit, è apparso un post legato ad un errore di battitura in Starfield che ha attirato l'attenzione della community: nel dettaglio, l'immagine incriminata - estrapolata dallo Starfield Direct di giugno - presenta un'arma con su scritto "State of the at".

La frase corretta sarebbe invece "State of the Art" ma, pur essendo passato più di un mese dalla conclusione dell'evento, è stato impossibile mantenere il "segreto" agli attenti fan del prossimo progetto Bethesda. In tutta risposta, il subreddit del gioco è stato invaso da commenti più o meno ironici che vanno dal definire Starfield come "ingiocabile" o all'affermare che alcuni utenti stanno provvedendo alla cancellazione del preorder del titolo e alla cancellazione di Skyrim dalle proprie console.

Il divertimento legato al viaggio interspaziale targato Bethesda ormai in uscita su Xbox e PC non manca di certo, anche a causa del desiderio di ingannare il tempo in attesa di un 6 settembre che sembra avvicinarsi lentamente. Siete pronti ad imbracciare il vostro controller e a partire alla volta della sfera celeste?