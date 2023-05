Starfield, niente errori come Redfall: Xbox annuncerà i dettagli tecnici prima dell'uscita

Negli ultimi giorni, tra l'anticipazione di Bethesda sulla classificazione di Starfield e le numerose problematiche relative all'ultima produzione targata Arkane Austin, l'utenza del mondo Xbox ha sollevato alcuni dubbi e perplessità sul futuro delle IP verde crociate, tra cui l'attesissimo GDR sci-fi ideato dai ragazzi di Bethesda.

Nonostante siano già giunte le rassicurazioni ai fan da Phil Spencer sull'impossibilità che Starfield possa avere un lancio problematico come Redfall, la divisione gaming della casa di Redmond ha dichiarato che tutte le informazioni relative all'aspetto tecnico di Starfield su Xbox verranno comunicate con largo anticipo. Il flop di Redfall, la recentissima produzione degli Xbox Studios, è stato tale da richiedere un importante approfondimento circa la comunicazione pre-lancio delle venture IP.

Possiamo quindi aspettarci molte informazioni su Starfield prima del suo lancio effettivo previsto per il 6 settembre su Xbox Series X/S e PC, ma quando con esattezza? È presumibile e logico pensare che i maggiori dettagli (tra cui quelli tecnici) possano essere rivelati in occasione dell'Xbox Showcase e dello Starfield Direct in arrivo l'11 giugno 2023. Tuttavia, è possibile anche che le suddette informazioni possano essere oggetto di un ulteriore approfondimento nelle settimane che intercorrono tra l'11 giugno ed il 6 settembre. Non ci resta che attendere l'arrivo del prossimo mese per scoprire cosa vi è in serbo per tutti gli utenti.