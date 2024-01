Starfield ed ESA: sognate una vera tuta spaziale? Potete vincerla con il nuovo concorso

Dopo aver dato uno sguardo alla migliore illuminazione di Starfield con il primo Update del 2024, Microsoft stringe una partnership con l'ESA (European Space Agency) per dare vita ad un interessante concorso, con cui sarà possibile ottenere la tuta spaziale che avete sempre desiderato.

Per dare il via a un nuovo anno di avventure, Xbox è unita all'ESA per offrire ai fan di Starfield in tutto il mondo la possibilità di vincere la tuta spaziale dei loro sogni - per davvero! - oltre ad altri incredibili premi Xbox. Il concorso si svolge dal 24 gennaio al 24 febbraio 2024 e ai fan lancia la sfida di progettare una tuta spaziale che rappresenti la loro individualità. Per partecipare, potete visitare il sito del concorso, controllare se siete idonei a partecipare, quindi potrete registrarvi e inviare la vostra candidatura.

Tutte le candidature saranno giudicate da una giuria composta anche da rappresentanti dell'ESA. I premi per il vincitore del concorso includono una versione fabbricata e indossabile del loro design della tuta spaziale, oltre a una console Xbox Series X e un'edizione limitata del controller e dell'headset wireless di Starfield. L'ESA spera che questo concorso aiuti a diffondere la consapevolezza delle sfide poste dall'esplorazione spaziale nella comunità dei giocatori, ispirando la prossima generazione di esploratori dello spazio, ed augura a tutti i futuri designer di tute spaziali buona fortuna e "for all, into the Starfield!".