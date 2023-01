Starfield esce il 23 marzo? Trapela la data ma è falsa al 100%

Jez Corden è stato chiaro: Starfield non esce il 23 marzo ma nonostante questo in rete si moltiplicano le segnalazioni della data di uscita del gioco Bethesda, che molti vorrebbero in arrivo proprio il 23 marzo.

CD Keys ha aggiornato la pagina dl gioco con la data in oggetto, ma come detto Jez Corden ha totalmente escluso che Starfield possa uscire così presto. Altri rivenditori hanno poi aggiornato la scheda del gioco sui propri store con la data del 23 marzo, in alcuni casi comunicando anche la presenza di alcuni bonus preorder.

Questi ultimi in realtà sono del tutto falsi, come segnalato su Reddit, l'immagine promozionale utilizza immagini e asset di artisti e/o giochi che nulla hanno a che vedere con Starfield e Bethesda. Dunque si tratta di un falso, al momento non ci sono bonus preordini annunciati per Starfield e anche la data di uscita del 23 marzo è fake, con ogni probabilità molti rivenditori hanno utilizzato la data diffusa da CD Keys come placeholder, ma sicuramente il gioco Bethesda non uscirà tra poco più di un mese.

Bethesda ha ribadito che la data di uscita di Starfield verrà svelata molto presto, non ci resta dunque che aspettare comunicazioni ufficiali da parte del publisher.