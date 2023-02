Starfield esce il 29 giugno? La data compare su GOG Galaxy!

Da tempo si parla di un lancio estivo per il nuovo gioco di Bethesda e anche Jez Corden è convinto che Starfield uscirà a giugno, adesso arriva un ulteriore indizio che potrebbe rendere questa ipotesi assolutamente realistica.

Su GOG Galaxy la pagina di Starfield riporta la data di uscita del gioco, apparentemente fissata per il 29 giugno 2023, una data questa che sembra avvalorare la tesi di Corden e altri insider, che da mesi ripetono come il lancio di Starfield sul mercato sia effettivamente previsto per il mese di giugno, secondo le indicazioni in proprio possesso.

C'è da dire che quella del 29 giugno potrebbe semplicemente essere una data placeholder che segna la fine dell'anno fiscale di Microsoft (30 giugno) e dunque utilizzata come riferimento temporale per indicare un debutto commerciale previsto entro l'anno fiscale in corso.

Lo stesso Corden ha fatto sapere che Starfield è giocabile dall'inizio alla fine e che il team di Bethesda sta lavorando per apportare gli ultimi ritocchi al gioco, Starfield è in fase di polishing e dunque l'obiettivo ora è quello di fare in modo che tutto funzioni nel migliore dei modi, così da garantire una buona esperienza ai giocatori. La data di uscita di Starfield è ancora sconosciuta ma probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.