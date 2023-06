Starfield esclusiva Xbox: Jim Ryan non ha nulla da obiettare, 'non è anticoncorrenziale'

Tra i tanti argomenti trattati da Jim Ryan con la deposizione nella causa tra l'FTC e Microsoft, l'alto esponente di Sony Interactive Entertainment ha ritenuto opportuno sottolineare come il colosso tecnologico giapponese non ha nulla da obiettare all'esclusiva Xbox di Starfield.

Nella deposizione video di Ryan nel confronto giudiziario tra la casa di Redmond e la Federal Trade Commission, l'amministratore delegato di SIE ha condiviso delle interessanti riflessioni sull'ormai naufragata esclusività PlayStation 5 di Starfield e, soprattutto, sul pericolo di danno alla concorrenza rappresentato dalla trasformazione della space opera di Bethesda in un titolo first party della famiglia Xbox.

Alla precisa domanda postagli dagli avvocati delle parti in causa, Ryan ha candidamente ammesso che "non mi piace, ma fondamentalmente non ho nulla da obiettare. Non la considero una mossa anticoncorrenziale".

Pur dicendosi contrariato dall'esclusiva Xbox di Starfield (e, per esteso, di Redfall), per il CEO di Sony Interactive Entertainment la decisione presa da Microsoft e Bethesda non rappresenta un pericolo per la concorrenza. Eppure, in passato gli stessi vertici di Sony e del team PlayStation hanno più volte indicato l'esclusiva di Starfield come la riprova della volontà di Microsoft di proporre i futuri giochi di Call of Duty e delle altre IP celebri di Activision in titoli fruibili esclusivamente su piattaforme dell'ecosistema Xbox (ivi compreso il Game Pass).

Phil Spencer, dal canto suo, nei giorni scorsi ha colto l'occasione offertagli dalla deposizione nella causa tra l'FTC e Microsoft per riferire al giudiche che Sony si comporta come un concorrente aggressivo che vuole minare la sopravvivenza di Xbox.