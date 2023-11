Starfield: l'esclusiva Xbox è soltanto 'nella media' su Steam: cala la sua valutazione

Sono trascorse parecchie settimane da quando l'imperfetto ma vastissimo universo di Starfield è giunto sul mercato videoludico Xbox e PC sotto il vessillo di Microsoft. L'epopea spaziale Bethesda è stata già spolpata e apprezzata dai fan più accaniti ma, nelle scorse ore, la valutazione di Starfield è calata a picco su Steam.

Conosciamo bene i pregi ed i difetti del gioco, così come sono ben note le potenzialità espresse ed in parte sopite del realismo e della scienza di Starfield tra ingegneria e videogiochi, ma il popolo del client di Valve ha ritenuto che quanto realizzato da Bethesda non raggiunge una valutazione al di sopra della media degli standard videoludici, a seguito delle 75.773 recensioni totali, di cui 6.024 recenti. Ad esempio, le più recenti recensioni degli utenti fanno riferimento ad una profonda delusione di alcuni fan per quanto visto e giocato in Starfield.

"Estremamente deluso. Dopo un hype pazzesco per questo gioco, ho provato solamente delusione". Esordisce così l'opinione espressa dall'utente dal nickname "rattatavincente" che, dopo 74.6 ore di gioco, ritiene che Starfield "non vale nemmeno 20 euro... Caricamenti ovunque, interazioni bruttissime e soprattutto questo è un gioco senza anima; non riesce a farti immergere". Più moderata, invece, è l'idea di ArlesPera, ennesimo utente che sconsiglia agli altri videogiocatori di acquistare Starfield alla luce della sua personalissima esperienza di 334.8 ore in totale, di cui 264.8 al momento della recensione.

"Mi trovo a sconsigliare oggi questo titolo, perché per il costo e per quello che potrebbe/dovrebbe essere è deludente. Sicuramente con svariate patch ed espansioni, e preso ad un prezzo ridotto, sarà un buon titolo. Il problema principale di questo gioco è vecchio; mi è sembrato un Fallout 4 nello spazio". Inoltre, l'utente di cui sopra fa anche riferimento all'uscita di una community patch alla fine del mese di ottobre, la quale ha portato ad un lavoro di miglioria dell'IA dei nemici e molto altro. Tra chi ha adorato follemente il gioco e chi non l'ha in alcun modo apprezzato, le opinioni su Starfield sono estremamente eterogenee. Voi cosa ne pensate?