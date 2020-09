Starfield è una esclusiva Xbox, parola di Jez Corden

Dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft sono in molti a chiedersi se i futuri giochi della compagnia diventeranno esclusive Xbox (e PC) oppure no. Il publisher fa sapere che si procederà a questa decisione valutando caso per caso ma almeno per quanto riguarda Starfield la situazione potrebbe già essere molto chiara.

Rispondendo a un Tweet di Timdog, Jez Corden di Windows Central (sempre molto informato sugli affati di Microsoft) afferma che Starfield è già una esclusiva Xbox, anche se Microsoft e Bethesda non hanno ancora annunciato nulla a riguardo.

Nei giorni scorsi si è parlato di Sony interessata all'esclusiva temporale di Starfield, come dichiarato da Imran Kahn, ex Senior Editor di GameInformer USA: "Sony ha provato a negoziare l'esclusiva temporale su Starfield per PS5 pochi mesi fa. Scommetto che quei colloqui si siano interrotti o che ad un certo punto il prezzo fissato per l'esclusiva sia salito..."

Difficile dire al momento come si evolverà la situazione, come detto lo stesso Phil Spencer e i vertici di Bethesda hanno voluto tranquillizzare la community ribadendo come non sia possibile adottare una linea comune per tutti i futuri titoli della compagnia, ogni decisione riguardo le piattaforme di destinazione verrà presa tenendo conto di numerosi fattori.