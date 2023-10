Starfield: esiste un'opzione per il Ray Tracing, lo rivela una mod

Sebbene il supporto ufficiale alle mod di Starfield non sia ancora in essere, continuano a fioccare le varie patch amatoriali messe a disposizione dei fan per correggere o rivisitare alcuni aspetti del gioco. Ora, una mod nata per migliorare gli effetti dei riflessi ha fatto emergere che Starfield contiene un'opzione ufficiale per il Ray Tracing.

La mod fa sì che le superfici riflettenti tengano conto delle sorgenti luminose dinamiche in modo che il colore del riflesso corrisponda allo scenario, con l'obiettivo di migliorarne la qualità pur senza influire sulle prestazioni.

In via collaterale, però, questa stessa mod ha rivelato che nel gioco esiste un'opzione ufficiale relativa all'implementazione del Ray Tracing. Attivandola non succede niente, ma il fatto che sia presente lascia presumere che Bethesda avesse inizialmente in programma di inserirla.

La considerazione che l'opzione sia ancora presente, seppure nascosta, dà anche spazio all'ipotesi che il team di Starfield voglia inserirla in futuro. Tuttavia, al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali di alcun tipo a questo proposito e le ultime patch di Starfield non hanno affrontato la questione.

Continua, invece, il supporto non ufficiale da parte dei modder, che di recente hanno rilasciato giustappunto la prima Community patch non ufficiale con cui correggono una serie di problematiche sollevate dai giocatori della space opera di Bethesda.