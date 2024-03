Starfield, l'espansione Shattered Space si avvicina? Indizi da SteamDB

Tra i piani di Bethesda per la Roadmap 2024 di Starfield, c'è anche la pubblicazione di Shattered Space, la prima espansione narrativa del kolossal Action/RPG per PC e Xbox Series X/S per adesso ancora avvolta nel mistero. Ma forse qualcosa sta già iniziando a muoversi.

Stando infatti a quanto emerso da SteamDB, la pagina di Starfield presente sulla piattaforma di Valve ha recentemente ricevuto un aggiornamento che mostra ora una "app sconosciuta" nella sezione DLC del gioco. Non ci sono però indizi più chiari su quale dovrebbe essere la natura di questa nuova voce apparsa all'interno del database di Steam, ma in ogni caso sembra che a breve Bethesda potrebbe rivelare maggiori dettagli sui suoi piani per il supporto a Starfield nel corso del 2024, soprattutto per quanto riguarda Shattered Space.

Da segnare inoltre che anche la pagina SteamDB di Fallout 4, Action/RPG sempre di casa Bethesda, è impostata alla stessa maniera, con una voce apposita legata esclusivamente ai DLC. A questo punto le probabilità che la compagnia interna a Microsoft si stia preparando a rivelare novità sull'espansione non è da escludere, ma per ora si resta in attesa di comunicazioni ufficiali.

Ricordiamo infine che nei piani dell'azienda c'è anche l'arrivo del supporto ufficiale alle mod per Starfield nel 2024, feature molto attesa dai fan ma per adesso ancora sprovvista di una data d'uscita ben precisa.