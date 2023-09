Starfield ha espansioni per la storia o DLC post lancio?

Starfield è appena uscito e sembra un gioco immenso, tuttavia c'è chi si chiede se Bethesda stia già pianificando DLC o espansioni per questo nuovo universo. Usciranno espansioni i DLC di Starfield in futuro? Facciamo chiarezza!

Iniziamo dicendo che è già stato annunciato il primo contenuto aggiuntivo per la storia, intitolato Shattered Space e ancora privo di una data di uscita. C'è poi il DLC Old Mars Skin Pack come bonus preordine e sono in arrivo altri contenuti aggiuntivi, come specificato da Todd Howard parlando del supporto post lancio di Starfield:

"Avremo molti contenuti aggiuntivi per Starfield. Ci piace farli ed i nostri fan li adorano. Abbiamo in programma contenuti di varie dimensioni, esattamente come accaduto per altri nostri giochi come Fallout 4 o The Elder Scrolls V Skyrim."

Possiamo quindi aspettarci non solo grandi espansioni ma anche piccoli DLC con contenuti estetici o in generale pacchetti scaricabili di piccole dimensioni in aggiunta a contenuti più corposi. Al momento la sola espansione annunciata per la storia è Shattered Space e non sappiamo se ne siano già previste altre, Bethesda non si è sbilanciata troppo sul supporto post lancio, limitandosi a confermare che Starfield riceverà comunque aggiornamenti e contenuti aggiuntivi per moltissimi anni, rispettando così la tradizione dello studio riguardo il supporto nel corso del tempo.