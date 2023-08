Starfield, 'In 150 ore non ho ancora visto tutto': parola di Pete Hines

Dopo l'apparizione di Todd Howard sul palco dell'Opening Night Live per presentare il nuovo trailer live action di Starfield, i vertici di Bethesda sono tornati a presentarsi alla diretta condotta da Xbox direttamente dallo showfloor della fiera di Colonia.

Da qui, Pete Hines ha raccontato la propria esperienza con la versione finale di Starfield, svelando di aver già trascorso nel titolo un notevole ammontare di tempo. A una domanda legata a quella che sarà la durata effettiva del gioco, tuttavia, il dirigente non si è sentito di dare una risposta troppo precisa.



"Non sono in grado di indicare una quantità di tempo dopo la quale si possa dire 'ecco, ora ho visto tutto quello che è Starfield'. - ha spiegato Hines - Al momento, ho una partita di circa 150-160 ore, ma non ci sono nemmeno lontanamente vicino". "Ci sono tante cose che ho volontariamente evitato di fare. - ha proseguito il dirigente Bethesda - Abbiamo provato a spiegare quanto sia grande questo gioco, e una delle cose che ci stanno dicendo le persone che lo stanno giocando è proprio 'ok, non stavate scherzando'".



Al momento le promesse di Bethesda sulle caratteristiche di Starfield sono al vaglio della stampa internazionale, in attesa dell'uscita del gioco in programma per il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S.