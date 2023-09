Starfield: l'esplorazione dei pianeti è stata nerfata rispetto al concept iniziale

Nel corso di un'intervista a The AIAS Game Maker's Notebook Podcast, il game director di Bethesda, Todd Howard, ha rivelato che in principio l'esplorazione dei pianeti di Starfield doveva essere molto più punitiva. Questo, almeno, prima che la «nerfassero di brutto».

Sappiamo che la space opera di Bethesda che ha conquistato oltre dieci milioni di giocatori ha fatto dell'esplorazione interstellare una dei suoi punti cardine, ma Howard racconta apertamente che all'inizio del progetto l'idea era di fare qualcosa di più complicato di ciò che abbiamo avuto nella versione finale.

"Per come funziona il danno ambientale nel gioco, sui pianeti e sulla tua tuta, hai delle resistenze a certi tipi di effetti atmosferici, che siano radiazioni, sbalzi di temperatura e via dicendo, ed era un sistema piuttosto complesso, in verità era molto punitivo ".

Lo sviluppatore spiega che si trattava di un sistema complicato da capire per i giocatori, dove si rendeva necessario l'utilizzo di più tute spaziali in base alle avversità del pianeta, come una tuta per i pianeti radioattivi e un'altra per quelli con le temperature più proibitive.

Per questa ragione, hanno deciso di "nerfarlo di brutto". Sono state quindi introdotte le afflizioni di Starfiled così come le conosciamo, con meccaniche più clementi e la possibilità in molti casi di vederle sparire spontaneamente in favore di un gameplay meno rigido.