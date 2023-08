Starfield e l'esplorazione: ci sono veicoli terrestri o cavalcature?

L'uscita di Starfield si avvicina sempre più e l'esplorazione sarà indubbiamente uno dei punti centrali di tutto il gioco. Dopo che Bethesda ha chiarito se si potranno pilotare i Mech in Starfield, rimane ancora una domanda circa le traversate nei vari pianeti: ci sono cavalcature o veicoli terrestri?

Secondo quanto dichiarato da Todd Howard, il direttore di Starfield no, non ci saranno veicoli terrestri o cavalcature nel gioco. Nonostante le enormi dimensioni di Starfield e l'elevata diversità planetaria, è stata fatta la precisa scelta di non inserirli per l'esplorazione.

Al posto dei veicoli, i giocatori avranno a disposizione un jetpack, che in particolare sui mondi a bassa gravità dovrebbe rivelarsi più che sufficiente per spostarli in fretta, idealmente alla velocità che ci avrebbe regalato un veicolo o una buona cavalcatura. Rimane anche la possibilità di utilizzare il viaggio rapido per raggiungere l'astronave.

Il team di Bethesda ha sempre dimostrato grande competenza sul fronte dell'esplorazione di ambienti enormi e variegati e l'ipotesi più accreditata per questa scelta di gameplay è che l'obiettivo sia quello di premiare il giocatore per l'esplorazione in un modo ben preciso, rendendo l'esperienza volutamente più impegnativa, a piedi o in volo, ma al contempo più gratificante.

La sensazione che il giocatore dovrebbe avere, dunque, dovrebbe essere proprio quella che avrebbe un qualunque esploratore all'interno dello spazio, un feeling immersivo che l'azione combinata del jetpack e dell'astronave dovrebbero riuscire a trasmettere in un titolo destinato a tenerci compagnia per centinaia di ore.