Starfield, un fan appassionato manca l'appuntamento: la community lo vuole nel gioco

In attesa di scoprire i dettagli tecnici di Starfield, dalla community arriva un'importante iniziativa, volta a rendere omaggio a un fan scomparso a soli trentacinque anni di età.

Attivissimo nella community di Reddit in attesa del lancio di Starfield, un giovane di nome Alex aveva svelato ai compagni di avventura di essere stato colpito da cancro ai polmoni. In seguito all'annuncio del rinvio, il giocatore aveva confessato di non essere molto ottimista sulle sue effettive possibilità di riuscire a provare con mano il titolo Bethesda, formalmente atteso per l'autunno 2023. Purtroppo, le sensazioni negative di Alex si sono rivelate esatte: in seguito a una lunga terapia, il giovane si è definitivamente spento.

La notizia ha preso rapidamente a circolare entro la community videoludica, con tantissimi fan in attesa di Starfield che hanno deciso di rivolgere un appello a Bethesda. Traendo spunto da un omologo omaggio inserito dalla software house in uno dei DLC di Fallout 4, il pubblico chiede che Alex possa trovare spazio all'interno di Starfield, magari tramite la realizzazione di uno speciale NPC. L'hashtag #AlexinStarfield ha preso rapidamente a circolare, sino ad attirare l'attenzione di Bethesda, che ha confermato di essere a conoscenza dell'accaduto e di star riflettendo su come poterlo gestire.



In attesa di novità, ricordiamo che il mese di giugno ospiterà la trasmissione dello Starfield Direct organizzato da Microsoft e Bethesda.