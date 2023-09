Starfield fatica a mantenere i 60fps su PC? Si moltiplicano le segnalazioni

Anche se, tecnicamente, non è ancora uscito in via ufficiale, Starfield si è già concesso in Accesso Anticipato a tutti coloro che hanno scelto di preordinare le sue edizioni più prestigiose. Ciò significa che la rete è già sommersa di testimonianze in merito agli aspetti più disparati, compresa la questione performance.

Le performance della versione PC di Starfield, nello specifico, stanno generando un bel po' di discussioni nel web. Su Reddit, ad esempio, sta trovando grande risalto un thread di un giocatore che fatica a mantenere un framerate consistente a 60fps nonostante sia munito di una GPU 4070ti. "Ci sono dei chiari problemi di performance con il gioco, principalmente su PC. Se la community non spinge Bethesda a sistemarlo e ottimizzarlo, dubito che la compagnia ci presterà attenzione. Potrebbe essere un bel gioco, ma le performance scarse impediscono ad alcuni giocatori di goderselo appieno". Secondo il giocatore, performance del genere sono inaccettabili per un titolo che, a suo modo di vedere, graficamente parlando non appare al passo dei tempi. A sostengo di quanto afferma ha anche allegato tre differenti video (qui, qui e qui) che dimostrano quanto sia difficile mantenere un framerate a 60fps su schede grafiche di alto livello, persino a 1080p... una risoluzione alla quale un GPU come la 4070ti non dovrebbe avere la benché minima difficoltà a generare un'elevata frequenza di frame.

Il post ha collezionato ben 2.300 upvote, segno di un problema tutt'altro che isolato. Sono numerosi anche i commenti di giocatori che affermano di trovarsi nelle stesse condizioni e di non riuscire a far girare il gioco come vorrebbero. C'è da dire, come in molti fanno notare, che i problemi di performance potrebbero essere dovuti alla CPU, che farebbe da collo di bottiglia. Quest'ipotesi appare come quella più accreditata, difatti a giudicare da diverse testimonianze i cali di framerate persistono anche abbassando settaggi grafici e risoluzione. Il fatto è che ciò accade anche su configurazioni munite di CPU di alto livello, sia Intel che AMD. Che sia dunque "colpa" di uno scarso lavoro di ottimizzazione delle risorse della CPU da parte di Bethesda? Attendiamo analisi più approfondite da testate come Digital Foundry per venire a capo della questione.