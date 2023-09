Starfield, fiducia di Bethesda per guadagni stellari: previsioni per 1 miliardo di dollari

Contestualmente alla grande fiducia di Phil Spencer sull'opera di Bethesda, Stafield, la nota software house ha anch'essa riposto grandi aspettative attorno al progetto spaziale che ha tentato l'ardua impresa di rivoluzionare il mondo delle esperienze ruolistiche: Bethesda ha previsto un guadagno pari ad 1 miliardo di dollari per Starfield.

Prima di tutto, però, bisognerebbe capire quanto sia concretizzabile quanto desiderato dall'azienda stessa: Starfield è quindi un successo o no? Quanto ha venduto? Pur avendo un Metascore abbastanza alto, c'è da dire che non vi sono informazioni ufficiali sui dati di vendita di Starfield, siano essi riguardanti l'edizione fisica o quella digitale. Dunque, al momento, è impossibile conoscere gli esatti dati di bilancio relativi all'ultima IP Xbox, seppure sia possibile dare per scontato che la strada verso il miliardo di dollari di ricavo sia abbastanza lunga ed ardua.

Ovviamente, la stima di Bethesda è legata ad un arco temporale lungo e, in particolare, di ben quattro anni. Ciò significa che, prima di poter stabilire se Starfield sarà un flop commerciale oppure no, dovranno passare parecchi mesi. Secondo quanto trapelato a partire dai documenti al centro del leak colossale Xbox che ha dato anticipazioni sensazionali, è stato previsto che la società guadagnerà 600 milioni di dollari il primo anno, 215 milioni il secondo e la restante parte divisa negli ultimi due. Mentre si attendono le prime info ufficiali sul successo del gioco, vi invitiamo alla nostra recensione del vastissimo ma imperfetto universo di Starfield.