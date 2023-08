Starfield: siamo tutti 'figli delle stelle' con la canzone degli Imagine Dragons

La rumoreggiata collaborazione tra Bethesda e gli Imagine Dragons per Starfield si concretizza ufficialmente con il lancio di 'Children of the Sky', una canzone che ci immerge nelle atmosfere aliene della space opera in procinto di approdare su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

La band statunitense conosciuta in un tutto il mondo per le hit "Radioactive", "Demons", "Believer", "Thunder" e "Whatever It Takes" (per citarne alcune) decide quindi di tuffarsi nel Campo Stellare della nuova esclusiva Microsoft in funzione dell'imminente commercializzazione della prossima IP degli autori di Skyrim e Fallout 4.

In Children of the Sky, le inconfondibili sonorità degli Imagine Dragons si fondono con le atmosfere eteree e dal respiro 'spaziale' dei brani strumentali composti dal maestro Inon Zur per dare forma alla colonna sonora di Starfield che ascolteremo insieme alla London Symphony Orchestra nel concerto che Bethesda ha organizzato per il 13 settembre.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nuovo brano degli Imagine Dragons e vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile dal 6 settembre, con lancio anticipato all'1 settembre per gli acquirenti dell'upgrade Premium e delle edizioni Premium o Constellation.