Starfield, che fisica! Un cratere lunare, 10.000 formaggi e tanta voglia di stupire

Non bastasse il video virale di Starfield con la valanga di patate, sui social impazza la clip dello youtuber Dennios che mette alla prova il motore fisico della space opera di Bethesda con l'esplosione di 10mila formaggi all'interno di un cratere lunare.

Servendosi dei più recenti 'strumenti creativi' realizzati dai modder, come quello che ha consentito agli appassionati di accedere su PC allo Script Extender di Starfield, l'esploratore del Campo Stellare del GDR bethesdiano ha riempito un cratere lunare con diecimila confezioni di formaggio spaziale per testare uno degli innegabili punti di forza del Creation Engine 2, ovvero il suo motore fisico.

Una volta collocato questo mare di formaggi all'interno del cratere, lo youtuber ha lanciato una mina e diverse granate per provocare una spettacolare reazione a catena. Al netto di un brusco calo di framerate verificatosi con l'esplosione maggiore, la prova condotta dal creatore di contenuti ha testimoniato la bontà del lavoro svolto da Bethesda con il motore fisico di Starfield: ogni singola confezione di formaggio vanta un suo sistema di collisioni che reagisce in maniera realistica alla gravità e alle sollecitazioni degli impatti. Basta ammirare il passaggio della clip in cui il personaggio interpretato dallo youtuber attraversa la massa fluttuante di oggetti per rendersene conto.

