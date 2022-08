Starfield: che ci fanno i Floater di Fallout nel Gameplay Reveal?

Il Gameplay Reveal di Starfield continua a riservare sorprese. La community di Reddit sta infatti dibattendo sui possibili legami tra il prossimo GDR sci-fi di Bethesda e la serie post-apocalittica di Fallout suggeriti da una creatura apparsa nel primo video ingame di Starfield.

Tra le tante sequenze di gameplay confezionate dagli autori al seguito di Todd Howard per l'Xbox & Bethesda Showcase di giugno c'è stata infatti una breve scena che ha immortalato una bizzarra creatura aliena fluttuante.

Nello spezzone ingame ripreso dalla community di Reddit, il personaggio inquadra fugamente il mostro e ne fa comparire la barra della salute e il nome, "Diseased Metropus Floater": come ben sapranno i tanti fan della serie di Fallout, esplorando regioni come la Zone Contaminata dell'Appalachia è possibile imbattersi in creature estremamente simili. I Floater di Fallout 76, ad esempio, sono soliti difendere gli accampamenti dei supermutanti e fluttuare per le aree più colpite dalle radiazioni.

Alla luce di queste inequivocabili somiglianze, in molti si chiedono perciò se la scoperta dei Diseased Metropus Floater possa suggerire un qualche tipo di collegamento narrativo (diretto o tramite easter egg) tra Starfield e l'IP di Fallout. C'è anche chi, in maniera decisamente più disincantata, ritiene che Bethesda abbia semplicemente "riciclato" il vecchio modello poligonale dei Floater di Fallout per dare vita ad una delle innumerevoli specie aliene (non senzienti) con cui entreremo in contatto partecipando al programma Constellation degli esploratori spaziali di Starfield.

Intanto, sui social continua la discussione intavolata da chi ritiene che il Gameplay Reveal di Starfield nasconda la data d'uscita del kolossal sci-fi di Bethesda, il cui lancio è previsto indicativamente nel 2023 su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S, come pure su Game Pass.