Starfield è un flop o un capolavoro? Posta così, non è la domanda giusta

Dalla sua uscita a inizio mese, Starfield si è rivelato un grande successo, riuscendo a riunire un'abbondante cerchia di appassionati. Purtroppo, come successo per altri titoli dalla grande eco, con il successo è arrivata anche una certa tendenza alla polarizzazione che non fa bene a nessuno.

Per molti Starfield è un capolavoro o un flop. Non sono ammesse sfumature, ma sono proprie le sfumature ad alimentare un dibattito di qualità su opere di grande spessore.

Ci sono casi, e l'RPG a tema spaziale di Bethesda rientra fra questi, in cui un'opinione su un prodotto viene maturata ancor prima che il prodotto stesso sia rilasciato, basandosi su trailer, materiale pubblicitario o semplicemente per un proprio senso di identificazione con la community di riferimento, che si accentua soprattutto nel caso delle esclusive.

La questione dell'esclusività di un gioco che approda su un ecosistema unico è indubbiamente una delle più delicate in tema di polarizzazione, soprattutto quando si tratta di osannare o affossare un gioco per partito preso, con il solo risultato di non favorire un dibattito costruttivo.

Ignorare le cosiddette mezze misure, la zona grigia, è di per sé l'errore più grande che nasce dalla polarizzazione, perché fra "capolavoro" e "flop" si nasconde un ampio spettro di sfumature che danno senso alla critica del gioco stesso, sia della stampa specializzata che delle migliaia di giocatori.

Starfield è uno dei casi più recenti in questo contesto, un'opera in cui la valutazione dei giocatori si è formata molti mesi prima dell'uscita, dividendosi fra chi lo decantava come capolavoro annunciato e chi come imminente disastro, dimenticando che il mosaico ludonarrativo e la mole contenutistica che il gioco offre richiede anzitutto una corposa quantità di ore perché un giocatore possa maturare un giudizio con effettiva cognizione di causa (qui trovate la nostra recensione di Starfield). Un giudizio che può anche trovarsi nel mezzo fra i due.

Voi cosa ne pensate di questa preoccupante tendenza alla polarizzazione? Qual è, a tal proposito, il vostro personale giudizio su Starfield?