Starfield in formato fisico, il disco c'è! Bethesda conferma una volta per tutte

Aveva generato dubbi e confusione un tweet subito cancellato di Bethesda nel quale si lasciava intendere che nessuna versione retail di Starfield avrebbe avuto il disco di gioco, ma solo un codice download. La compagnia stessa ha quindi chiarito ogni dubbio attraverso il proprio sito ufficiale.

Bethesda ha infatti aggiornato la pagina relativa a tutte le edizioni di Starfield in prevendita specificando che la Standard Edition per Xbox Series X comprenderà il disco. Nello specifico, "il disco di gioco è incluso nelle copie Xbox della Standard Edition", mentre "un codice di gioco è incluso nelle copie PC della Standard Edition". Come già confermato in precedenza, invece, nessun disco è previsto per la Constellation Edition, che fornirà unicamente un codice download.

Gli amanti del formato fisico e collezionisti possono dunque tirare un sospiro di sollievo non appena Starfield sbarcherà su Xbox Series X il prossimo 6 settembre. L'immediata cancellazione dell'ambiguo tweet si era dunque resa necessaria a causa dell'errore di comunicazione effettuato dai social media manager di Bethesda, che ha fatto discutere i giocatori sui social. Una situazione analoga era accaduta anche pochi mesi fa con l'edizione fisica di Redfall per Xbox Series X, dove errate comunicazioni affermavano che il disco non sarebbe stato incluso nelle versioni retail standard dell'opera targata Arkane Austin.