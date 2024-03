Starfield: una galassia di migliorie, aggiunte e ottimizzazioni con la Patch di Marzo

La promessa di offrire Digipick per tutti con la Patch di Marzo di Starfield è solo una delle innumerevoli novità che accompagnano il rollout su PC e Xbox Series X|S della 'versione finale' dell'aggiornamento lanciato in Beta nelle scorse settimane su Steam.

L'elenco delle migliorie, ottimizzazioni e aggiunte apportate da Bethesda Game Studios comprende oltre 400 bug fix e interventi per rendere ancora più immersiva e divertente l'avventura da vivere nel Campo Stellare dell'esclusiva Microsoft.

Tra le tante novità dell'ultimo Major Update troviamo ad esempio l'espansione della Modalità Fotografica di Starfield con l'aggiunta di espressioni inedite per il viso e le animazioni per il personaggio e i PNG. La Patch di Marzo rimuove poi il malus rappresentato dalla perdita del Digipick con l'utilizzo del tasto 'Annulla' durante il minigioco di scassinamento, oltre alla possibilità di raccogliere risorse e aprire porte mantenendo attivo lo Scanner di risorse planetarie.

Spazio anche a un'opzione per regolare la distanza della visuale in terza persona e a delle ottimizzazioni estese per la visuale interna all'abitacolo nelle fasi a bordo dell'astronave, oltre a un sistema per modificare la qualità del filtro anisotropico e a centinaia di bug risolti per il sistema di combattimento, l'esperienza free roaming, il comparto grafico e la progressione delle missioni (sia principali che secondarie). Prima di lasciarvi ai commenti, e all'elenco completo delle novità di questa patch che trovate nel link in calce alla notizia, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale sul realismo e la scienza di Starfield tra ingegneria e videogiochi.

