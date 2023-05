Starfield: il gameplay è stato migliorato grazie all'intervento di iD Software?

Nel mentre la descrizione dell'ESRB sembra suggerire l'inclusione di DLC, microtransazioni e mod premium, una nuova voce di corridoio suggerisce che Bethesda Softworks si sia avvalsa del contributo di iD Software per migliorare il gameplay dell'attesissimo Starfield.

L'indiscrezione, da prendere con estrema cautela dato che tratta dalle pagine di 4chan, suggerisce che gli autori di DOOM Eternal e Wolfenstein II The New Colossus avrebbero offerto il loro aiuto per migliorare il gameplay - nello specifico, ci si riferisce con grande proabilità alle fasi di shooting - dell'RPG Sci-Fi diretto da Todd Howard.

"iD Software ha lavorato con Bethesda per revisionare il combattimento in Starfield, si sono uniti al progetto nell'agosto dello scorso anno. Ho legami estremamente stretti con un individuo di iD Software che mi ha riferito questo. Il combattimento è in una situazione di gran lunga migliore di quanto non fosse durante lo showcase Xbox dell'anno scorso".

Per quanto sia impossibile verificare le fonti del rumor, c'è da dire che non sembra così fuori dalla realtà che Bethesda Softworks abbia incaricato iD Software di supportare il team principale per curare gli aspetti del gunplay di Starfield. Anzi, non sarebbe la prima volta che gli autori di DOOM offrano una mano agli studi interni di Bethesda per migliorare la qualità delle fasi di shooting in prima persona.

Per rivedere il gioco in azione basterà attendere l'11 giugno, quando ci sarà lo Starfield Direct seguito dall'Xbox Showcase.