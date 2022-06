Starfield: il gameplay trailer contiene un inaspettato easter egg, ecco dove si trova

Starfield è stato il protagonista principale dell'Xbox & Bethesda Showcase andato in onda lo scorso 12 giugno. Il palcoscenico di Microsoft è stata l'occasione per vedere in azione il gameplay dell'atteso kolossal sci-fi di Bethesda, atteso su PC e Xbox Series X/S nel corso dei primi mesi del 2023.

Ma tra combattimenti, migliaia di pianeti, avamposti e potenti editor (oltre alla conferma ufficiale su DLC e mod post-lancio per Starfield) , i più attenti hanno notato anche un easter egg incentrato su un meme già divenuto iconico tra la community del gioco: vi ricordate del celebre panino comparso nel trailer dell'E3 2021? Ebbene, ha fatto il suo ritorno anche nella nuova presentazione dello Showcase Xbox.

A scoprirlo è stato un utente di Reddit con occhi di falco, in quanto la pietanza è ben nascosta all'interno del trailer, è minuscola e dunque davvero difficile da riconoscere subito. Il panino compare infatti attorno al minuto 10:32, precisamente nella parte incentrata sulla personalizzazione della nostra astronave, facendo una comparsa di pochissimi attimi. Si tratta indubbiamente di un simpatico riferimento a quanto mostrato nel corso del 2021, con numerosi fan che diedero particolari attenzione al sandwich trasformandolo rapidamente in un meme.

Curiosità a parte, nel frattempo Digital Foundry ha svolto un'analisi tecnica su Starfield, promuovendone la grafica e la struttura dell'open world, ma criticandone le prestazioni.