Starfield sarà alla Gamescom 2022? Arriva la risposta ufficiale di Bethesda

Nel corso delle ultime ore, Bethesda ha pubblicato un lungo post sul suo portale ufficiale per svelare quali saranno i prodotti e le iniziative che faranno parte della Gamescom 2022. Purtroppo per i fan, però, Starfield non sarà all'evento nella forma che vorremmo.

Nel post, infatti, il titolo ambientato nello spazio dei creatori di The Elder Scrolls V Skyrim non sarà il protagonista di un nuovo gilmato di gameplay e non verrà mostrato materiale inedito. Ciò non significa che Starfield non farà parte dell'evento tedesco: sembrerebbe che Bethesda abbia deciso di installare in un'area della fiera (Xbox booth nell'Entertainment Area, Hall 8) il robot VASCO a grandezza naturale, così che i videogiocatori che saranno fisicamente presenti in fiera potranno farsi una foto con l'enorme statua.

Per chi non lo sapesse, qualche settimana fa era stato annunciato l'arrivo di nuovi trailer per Redfall e Starfield alla Gamescom 2022, ma pare che Bethesda abbia modificato tali annunci sui social, specificando che i video mostrati non saranno altro che repliche di ciò che abbiamo visto all'ultimo Xbox Showcase.

Sapevate che i modder si stanno già attrezzando con la Community Patch di Starfield, così da sistemare eventuali bug della versione in arrivo al day one?