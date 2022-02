Starfield: la genesi dell'illustrazione nel video con il grafico Mike Butkus

Gli studi Bethesda mostrano come è nata la key art di Starfield con un video che invita tutti i fan di giochi di ruolo sci-fi a partecipare ad un concorso per ricevere in regalo la stampa dell'illustrazione dell'esclusiva Xbox.

Il filmato confezionato da Bethesda Softworks ci riporta idealmente nel Campo Stellare dello "Skyrim nello spazio" per mostrarci il processo artistico che si cela dietro l'illustrazione del grafico Mike Butkus "A Journey Through Space", ossia la key art ammirata nel video di Starfield dell'E3 2021.

Contestualmente alla pubblicazione di questo trailer, Bethesda lancia anche un concorso che premia la passione dei giocatori con delle stampe di alta qualità dell'illustrazione che, presumibilmente, ritroveremo sulla copertina ufficiale di Starfield.

Per partecipare al contest bisogna diventare membri del gruppo Constellation entro il 31 marzo 2022: il Constellation, lo ricordiamo, è una mailing list che offre ai suoi iscritti l'opportunità di ricevere novità e aggiornamenti su Starfield, con notifiche sulle interviste agli sviluppatori, sui video dietro le quinte e, si spera presto, sui trailer con scene di gameplay. Chi è già iscritto al programma rientra già nel contest e non deve effettuare ulteriori passaggi per registrarsi. Al termine del periodo di icrizione, verrà estratto a sorte il nome di due membri del Constellation: i vincitori riceveranno una stampa esclusiva di alta qualità dell'illustrazione di Starfield, con tanto di autografo di Mike Butkus e del Game Director Todd Howard.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra,vi ricordiamo che Starfield è atteso al lancio per l'11 novembre 2022 su PC e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass. Nei giorni scorsi, un dubbio leak sul nuovo video di Starfield ha rimbalzato sui social e forum di settore per suggerire l'arrivo di un'importante sorpresa tra il 23 e 24 febbraio.