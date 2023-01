Starfield è giocabile dall'inizio alla fine, ma non esce il 23 marzo secondo Jez Corden

Il breve ma intenso Xbox Developer Direct ha ulteriormente alzato l'hype in vista dello show di Starfield, che andrà in onda prossimamente in una data che Microsoft e Bethesda non hanno ancora rivelato. Mentre aspettiamo news sull'evento presumibilmente destinato a svelarne la data d'uscita, il web è diventato terreno fertile per voci e indiscrezioni.

Se da un lato c'è chi parla di problemi di sviluppo per Starfield (e Redfall), dall'altro c'è CD Keys, che quatto quatto ha aggiornato la data di lancio del gioco di ruolo spaziale di Bethesda fissandola al 23 marzo 2023. Il giorno indicato dal rivenditore di chiavi online rientra perfettamente nella finestra di lancio comunicata da Microsoft (la prima metà del 2023), inoltre appare ben calato nel calendario delle uscite dei first-party di Xbox (Minecraft Legends ad aprile, Redfall a maggio, TESO Necrom a giugno, ai quali potrebbe unirsi Forza Motorsport entro la fine di giugno), tuttavia non può essere considerato ufficiale.

Ha tenuto a specificarlo anche Jez Corden, una personalità molto ben informata sui fatti che accadono dalle parti di Redmond. Secondo l'editor di Windows Central, la data indicata da CD Keys è un placeholder, che non risulta essere avvalorato né da evidenze reali né tantomeno da annunci ufficiali. La pagina del rivenditore è chiaramente approssimativa, dal momento che indica anche il Bethesda Launcher come client del gioco, anche se è stato chiuso parecchi addietro.

Citando alcune fonti anonime, Corden ha aggiunto che la data di lancio non è stata fissata neppure internamente, anche se Starfield è già del tutto giocabile dall'inizio alla fine. "Il gioco è davvero vasto, dato che si estende in sistemi solari multipli. Per questo motivo, i lavori di rifinitura si stanno rivelando gargantueschi. Il 'Creation Engine' di Bethesda presenta una ragnatela di storie, conseguenze e sistemi che si intrecciano tra loro. La modularità dell'engine permette a Bethesda di creare rapidamente mondi grandi e massivi con sistemi e simulazioni complesse, tuttavia il lato negativo è rappresentato dai potenziali bug", ha affermato Corden - il quale, alla luce di ciò, ha anche messo in conto un ulteriore posticipo di Starfield a dopo l'estate, dando manforte ai rumor analoghi che già circolano da diversi giorni