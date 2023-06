Starfield si può giocare su Steam Deck o smartphone via Cloud?

Starfield è il nuovo gioco di ruolo di Bethesda, gli stessi sviluppatori dietro titoli come The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In rotta verso le stelle, potremo iniziare a esplorare nuovi pianeti dal 6 Settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S.

I possessori di Xbox Game Pass potranno tuffarsi nell'avventura già al day one. Tuttavia, dopo che Bethesda ha svelato i requisiti della versione PC di Starfield, una domanda si è fatta strada fra il pubblico degli interessati: si può giocare su Steam Deck? E su Smartphone via Cloud?

Starfield gira su Steam Deck o su Smartphone via Cloud?

Non è da escludere che, con gli attuali requisiti indicati, Steam Deck possa avere delle difficoltà nell'esecuzione del gioco. Anche se Starfield gira a 30 FPS su Xbox Series X, molto probabilmente la console portatile di Valve dovrà scendere a qualche compromesso in più. Tradotto, il gioco potrebbe girare su Steam Deck, abbassando la risoluzione grafica, riducendo le performance del gioco e diminuendo la qualità dei dettagli visivi, il che potrebbe incidere sull'esperienza di gioco complessiva, se non addirittura sacrificarla.

Quanto all'ambito mobile, Starfield non è previsto arrivare su dispositivi Android o iOS, date le restrizioni imposte dai due hardware, ma ciò non significa che non sia possibile giocarlo da cellulare. Al contrario, è possibile giocare Starfield sul proprio dispositivo Android o iOS grazie alla funzione Xbox Cloud Gaming offerta attraverso il servizio Game Pass Ultimate, purché i vostri smartphone rispettino i seguenti requisiti:

Android 6.0 o superiore / iOS 14.4 o superiore

Bluetooth 4.0 o superiore

Almeno 7 Mbps di connessione internet (Android), 10 Mbps (iPhone) o 20 Mbps (iPad)

Connessione di rete Wi-fi a 5 GHz

Soddisfatte le condizioni di cui sopra, assicuratevi che il vostro abbonamento Xbox Game Pass sia di tipo Ultimate. A quel punto, non resterà che attendere la data di uscita del gioco, fissata per il 6 settembre 2023. Nel frattempo, consultate la nostra anteprima di Starfield per fare il punto su tutto ciò che sappiamo finora del gioco.