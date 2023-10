Starfield: un giocatore ha esplorato tutti i 1694 pianeti esistenti

In fase di campagna pubblicitaria, Todd Howard aveva precisato che Starfield avrebbe messo a disposizione dei giocatori oltre 1000 pianeti da esplorare. Per la precisione sono 1694 e un giocatore è riuscito ad esplorarli tutti.

A distanza di un mese dal lancio del gioco, la space opera di Bethesda che ha conquistato oltre dieci milioni di giocatori vede così tagliato un nuovo, monumentale traguardo nella propria community di appassionati. La sete di scoperta di questo giocatore, che su Reddit risponde al nick di DoomZero, si è spinta realmente fino ai confini dell'universo di Starfield.

L'RPG a tema spaziale possiede una moltitudine di attività a tenere impegnati i giocatori e l'esplorazione è indubbiamente una di queste. Visitando pianeti inesplorati e scansionandoli nella loro interezza, è possibile venderne i dati per ottenere dei crediti. Peraltro, Il Director di Starfield in un'intervista ha dichiarato che l'esplorazione dei pianeti è stato nerfata rispetto al concept iniziale.

Si tratta quindi di un buon incentivo per guadagnare esperienza e denaro. Esistono, peraltro, vantaggi specifici per poterne acquisire i dati senza effettivamente attraccare su di essi. In ogni caso, sondare pienamente tutti i 1694 pianeti di Starfield resta un vero record.

L'autore dell'impresa racconta nel thread di avere all'attivo circa 200 ore di gioco, di cui 180 ore circa spese proprio per l'esplorazione dei pianeti. Una dedizione davvero degna di nota.